Süper Lig yayın gelirinde paylar belli oldu: Hangi takım ne kadar aldı?

Spor Toto Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 193 milyon 791 bin lirayla havuzdan en fazla pay alan ekip oldu.

Fenerbahçe yayın pastasından 172 milyon 796 bin lira kazanırken, Beşiktaş da kasasına 157 milyon 573 bin lira koydu.

Klasmanda 100 milyon 247 bin lira ile Adana Demirspor dördüncü sırada, 97 milyon 917 bin liralık edinimle Trabzonspor beşinci sırada yer alıyor.

SÜPER LİG YAYIN BEDELİ 2 MİLYAR 200 BİN LİRA

Ligin yayın hakkı için sezon başında yapılan ihalede en yüksek teklif, 2 milyar 105 milyon lirayla beIN Sports'tan gelmişti.

İlk etapta bu teklif beğenilmeyip ihale iptal edilse de yapılan görüşmeler neticesinde taraflar arasında 2 milyar 200 milyon lirada mutabakat sağlandı.

Federasyon ve alt ligler için ayrılan pay çıktıktan sonra Süper Lig takımlarının elde ettiği toplam gelir 1 milyar 716 milyon lira oldu.

YAYIN GELİRİ NASIL PAYLAŞILIYOR?

Havuzdaki toplam gelirin kulüplere aktarımında uygulanan kıstaslar şöyle:

* % 37 Katılım Payı

* % 46 Performans payı

* % 11 Şampiyonlar payı

* % 6 Ligde ilk 6 takım payı

Bu çerçevede 2022-23 sezonunda;

* Her takım 33 milyon 416 bin liralık katılım payını kasasına koydu.

* Takımlar her galibiyette 2 milyon 308 lira, beraberlikte ise 1 milyon 154 bin lira kazandı.

* Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, elde ettikleri her şampiyonluk için 2 milyon 860 bin lira aldı.

* İlk 6 payında lig şampiyonu Galatasaray 33 milyon 213 bin lira, lig ikincisi Fenerbahçe 26 milyon 570 bin lira, lig üçüncüsü Beşiktaş 19 milyon 927 bin lira, lig dördüncüsü Adana Demirspor 13 milyon 285 bin lira, lig beşincisi Başakşehir 6 milyon 642 bin lira ve lig altıncısı Trabzonspor 3 milyon 321 bin lirayla ödüllendirildi.

DEPREM BÖLGESİNE 59 MİLYON LİRALIK YARDIM

Türkiye Futbol Federasyonu, 6 Şubat’ta 11 ilde meydana gelen depremler sebebiyle bölgeye yönelik oluşturulan “Konteyner Projesi”ne destek mahiyetinde, kulüplerin yayın gelirinden kesinti yapılmasına karar verdi.

Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan 5’er milyon lira, diğer kulüplerden de (Hatayspor ve Gaziantepspor hariç) 3’er milyon liralık kesinti yapıldı.

Süper Lig’de 2022-23 sezonu sıralamasına göre kulüplerin elde ettiği yayın geliri miktarları şöyle:

SÜPER LİG 2022-23 YAYIN GELİRİ DAĞILIMI / (bin ₺) Takımlar Katılım Payı Performans Payı Şampiyon Payı İlk 6 Payı Deprem Bölgesine Yardım Toplam Kazanç 1. Galatasaray 33.416 69.242 62.920 33.213 -5.000 193.791 2. Fenerbahçe 33.416 63.470 54.340 26.570 -5.000 172.796 3. Beşiktaş 33.416 63.470 45.760 19.927 -5.000 157.573 4. A.Demirspor 33.416 56.546 13.285 -3.000 100.247 5. Başakşehir 33.416 50.776 2.860 6.642 -3.000 90.694 6. Trabzonspor 33.416 46.160 20.020 3.321 -5.000 97.917 7. F.Karagümrük 33.416 43.852 -3.000 74.268 8. Konyaspor 33.416 45.006 -3.000 75.422 9.Kayserispor 33.416 40.390 -3.000 70.806 10. Kasımpaşa 33.416 35.774 -3.000 66.190 11. Ankaragücü 33.416 34.620 -3.000 65.036 12. İstanbulspor 33.416 33.466 -3.000 63.882 13. Antalyaspor 33.416 34.620 -3.000 65.036 14. Sivasspor 33.416 34.620 -3.000 65.036 15. Alanyaspor 33.416 34.620 -3.000 65.036 16. Giresunspor 33.416 34.620 -3.000 65.036 17. Ümraniyepor 33.416 26.542 -3.000 56.958 18. Gaziantepspor 33.416 21.926 55.342 19. Hatayspor 33.416 19.618 53.034

Kaynak: AA