Sturm Graz Maçı Öncesi Flaş Gelişme, Fenerbahçe UEFA Kadrosunu Değiştirdi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, Sturm Graz karşılaşmaları öncesinde UEFA kadrosunda değişikliğe gitti. Gornik Zabrze engelini aşarak 3. eleme turuna yükselen sarı-lacivertliler, yeni listeyi UEFA'ya bildirdi.

LEVENT'İN YERİNE MURIQI

Fenerbahçe'nin yaptığı bildirime göre Levent Mercan kadrodan çıkarılırken, sakatlığı nedeniyle önceki eleme maçlarında forma listesinde bulunmayan Vedat Muriqi yeniden UEFA kadrosuna eklendi. Öte yandan yeni transferlerden N'Golo Kante, Şampiyonlar Ligi listesinde yer almadı. UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan güncel listeye göre Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin

Defans: Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir

Orta saha: Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Fred, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Anderson Talisca

Hücum: Marco Asensio, Sidiki Cherif, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Vedat Muriqi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Turun ilk maçı İstanbul'da 5 Ağustos Çarşamba günü oynanırken, rövanş mücadelesi 11 Ağustos Salı günü deplasmanda yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi