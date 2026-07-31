Şampiyonlar Ligi Yolunda Düdük İngiliz’e Emanet! İşte Fenerbahçe Maçının Hakemi
Fenerbahçe’nin Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakem kadrosu belli oldu. Chobani Stadı’ndaki kritik mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. VAR koltuğunda ise Stuart Attwell yer alacak.
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Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynayacağı ilk karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı. UEFA tarafından yapılan duyuruya göre, 5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadı’nda oynanacak mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.
Kavanagh’ın yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neil Davies yaparken, maçın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak. Kritik mücadelede VAR görevini Stuart Attwell, AVAR görevini de Peter Bankes üstlenecek.
RÖVANŞTA İSPANYOL GÖREV ALACAK
Öte yandan UEFA, iki takım arasında 11 Ağustos Salı günü oynanacak rövanş karşılaşmasının hakemini de daha önce açıklamıştı. Avusturya’daki mücadelede İspanyol hakem Alejandro Hernandez görev alacak.
Kaynak: İHA
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