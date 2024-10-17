Sivasspor, Hatayspor Maçına Büyük Hazırlık

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Sivasspor, Hatayspor Maçına Büyük Hazırlık

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından koordinasyon çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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