Sigara İçerken Yakalandı, Olimpiyat Kadrosundan Çıkarıldı
Paris 2024 Olimpiyatlarına az bir süre kala, sigara içerken yakalanan Japon sporcu ülkesinin kadrosundan çıkarıldı.
Paris 2024 Olimpiyatlarına sayılı günler kala ilginç bir gelişme yaşandı. Japonya Kadın Artistik Jimnastik Takımı'nın 19 yaşındaki kaptanı Shoko Miyata sigara içerken yakalanarak, takım kadrosundan çıkarıldı.
26 Temmuz 2024’te başlayacak olan Paris 2024 Olimpiyatlarında, sigara içerken yakalanan Japonya Kadın Artistik Jimnastik Takımı'nın 19 yaşındaki kaptanı Shoko Miyata, sigara içerken yakalandı.
Euronews’in aktardığı habere göre, Shoko Miyat’a sert bir yaptırımla kadrodan çıkarıldı.
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