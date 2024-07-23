Sigara İçerken Yakalandı, Olimpiyat Kadrosundan Çıkarıldı

Paris 2024 Olimpiyatlarına az bir süre kala, sigara içerken yakalanan Japon sporcu ülkesinin kadrosundan çıkarıldı.

Son Güncelleme:
Sigara İçerken Yakalandı, Olimpiyat Kadrosundan Çıkarıldı

Paris 2024 Olimpiyatlarına sayılı günler kala ilginç bir gelişme yaşandı. Japonya Kadın Artistik Jimnastik Takımı'nın 19 yaşındaki kaptanı Shoko Miyata sigara içerken yakalanarak, takım kadrosundan çıkarıldı.

Sigara İçerken Yakalandı, Olimpiyat Kadrosundan Çıkarıldı - Resim : 1

26 Temmuz 2024’te başlayacak olan Paris 2024 Olimpiyatlarında, sigara içerken yakalanan Japonya Kadın Artistik Jimnastik Takımı'nın 19 yaşındaki kaptanı Shoko Miyata, sigara içerken yakalandı.

Euronews’in aktardığı habere göre, Shoko Miyat’a sert bir yaptırımla kadrodan çıkarıldı.

Etiketler
2024 Paris Olimpiyatları Sigara
Son Güncelleme:
NOW TV'den Sandık Kokusu Dizisine İddialı Rakip: Kadroya Genç Yıldızı Transfer Ettiler NOW TV'den Sandık Kokusu Dizisine İddialı Rakip: Kadroya Genç Yıldızı Transfer Ettiler
Süper Lig Devinden Bomba Transfer! Atletico Madrid'in Yıldızıyla 3 Yıllık Anlaşma Sağladı Süper Lig Devinden Bomba Transfer!
Serdar Dursun Süper Lig'de Kalıyor! İşte Yeni Takımı... Serdar Dursun Süper Lig'de Kalıyor! İşte Yeni Takımı...
İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Parti İçinden Ali Babacan’a Çok Ağır Suçlamalar: 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!' 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!'
Bahçeli'nin İşletmesini CHP'li Belediyeden Aldığı Huzurevinde Fahiş Zam! Bahçeli'ye Geçen Huzurevinde Fahiş Zam!