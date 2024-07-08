Servet Yardımcı, TFF Adaylığına Resmen Başvurdu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Servet Yardımcı, adaylık başvuru evraklarını teslim etti.

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Servet Yardımcı, TFF Adaylığına Resmen Başvurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Servet Yardımcı, adaylık başvuru dosyasını teslim ettiğini duyurdu.

Gerekli evrakları tamamlayan Yardımcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek TFF yönetim kurulu seçimleri için adaylık başvurusunu bugün Türkiye Futbol Federasyonuna sunduğunu belirtti.

Yardımcı, açıklamasında, başvuru dosyasını eksiksiz bir şekilde teslim ettiğini ve seçim sürecine hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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