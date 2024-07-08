Fatih Terim'den Dikkat Çeken Galatasaray Paylaşımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Son Güncelleme:
Fatih Terim'den Dikkat Çeken Galatasaray Paylaşımı

Galatasaray ile ilk sözleşmesini 50 yıl önce bugün imzalayan Fatih Terim, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fatih Terim yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hayat, koca bir döngüden ibaret… Size 50 yıl boyunca sayısız hatıra yaşatıp, gün olunca sizi aynı yere getiren.

'HİKAYE SİZİN OLMAKTAN ÇIKAR'

Yarım asır önce bugün Galatasaray Adası'ndaki bir imzayla dönmeye başladı çember. O günden sonra dünyanın neresine gidersem, gideyim; ismimin yanına Galatasaray eklendi, o gururla attığım her adımı. Ömür akıp giderken bir yandan, sahip olduğum tüm duyguları, 8 Temmuz 1974 günü kurduğum üçgenin içinde yaşadım: Ailem, ailem kadar sevdiğim dostlarım ve Galatasaray. Hayat, bana şunu öğretti: Yaşadıklarınızın birini bile resmin içerisinden çıkarırsanız, bahsettiğiniz hikâye sizin olmaktan çıkar. Kendi dünyanızda başkasının hikâyesini yaşarsınız.

'GALATASARAY HEP VAR OLACAK'

Bazen içinde bulunduğunuz andan 50 yıl sonrasını düşünürken, zaman size korkutucu gelebilir. Bazen de geride bıraktığınız 50 yılınız, umutlandırır sizi. O gün heyecan dolu bir gençtim; şimdi yarım asra milyonlarca insanla kurduğu bir hayat sığdıran çok daha tecrübeli biri… Ne mutlu ki; 50 yıl sonra da, 100 yıl sonra da… Galatasaray, hep var olacak. Hikâyemde bana eşlik eden, hikâyemi benimle yaşayan herkese teşekkür ederim."

Etiketler
Fatih Terim Galatasaray
Son Güncelleme:
Anelka, Ümraniyespor'dan İstifa Etti: Şok Suçlamalar Anelka, Ümraniyespor'dan İstifa Etti: Şok Suçlamalar
Marmara Denizi'nde Zehirli Tehlike: Bu Bölgelerde Baskın Hale Geldi Marmara Denizi'nde Zehirli Tehlike!
Televizyon Dünyasına Seslendi! Demet Akbağ'ın Türk Dizilerinde Görmek İstediği Şey Televizyon Dünyasına Seslendi! Demet Akbağ'ın Türk Dizilerinde Görmek İstediği Şey
Trendyol Süper Lig 2024-25 Fikstürü Ne Zaman Belli Olacak? Trendyol Süper Lig 2024-25 Fikstürü Ne Zaman Belli Olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz? Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?
Para Taşımak Zorlaştı... Büyük Banknotlar Yolda Büyük Banknotlar Yolda
Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu! En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı
Bu Anket Çok Konuşulacak! Hangi Parti, Yüzde Kaç Oy Alıyor? Hangi Parti, Yüzde Kaç Oy Alıyor?
En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam: Erdoğan'a Sunulacak En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam