Serhat Akın'ın Avukatından Açıklama

Serhat Akın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Serhat Akın'ın avukatı Ahmet Yaşar, saldırıya ve soruşturmaya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Müvekkilim Serhat Akın'a yönelik son zamanlarda özellikle sosyal medyada gerçekleştirilen hedef göstermeler hem kendisinin hem de ailesinin huzurunu ve can güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmiş ve maalesef menfur saldırı göz göre göre gerçekleşmiştir. Serhat Akın, bugüne kadar sporculuk kariyeri ve kişisel hayatıyla topluma örnek olmuş bir birey olup bu tür saldırılar yalnızca şahsına değil, spor camiasına, temsil ettiği değerlere ve toplumsal barışa da zarar vermektedir. Bu süreçte, yargı makamları nezdinde adaletin yerini bulacağına olan inancımız tamdır." ifadeleri yer aldı.

'ADALET ER YA DA GEÇ YERİNİ BULACAKTIR'

Ahmet Yaşar'ın açıklamasında ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Müvekkilim ve arkadaşlarına yapılan bu saldırının failleri ve -azmettiricileri- tespit edilerek, hukuk önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır. Hiçkimse - kim olursa olsun - hukukun üstünde değildir ve adalet er ya da geç yerini bulacaktır. Bu süreçte müvekkilim ve ailesine yönelik onur ve itibarına her türlü asılsız itham, tehdit ve saldırılar için hem hukuki hem cezai işlemler ivedilikle başlatılacaktır."

Bilgi kirliliğine neden olabilecek eylem ve söylemlerle ilgili hukuki sürecin işletileceğini belirten Ahmet Yaşar, "Ayrıca soruşturmanın seyrini olumsuz etkileyecek bilgi kirliliğine neden olabilecek eylem ve söylemlerde bulunan şahıslarla ilgili de hukuki süreç işletilecektir. Menfur saldırı ile ilgili soruşturma devam etmekte olup bir kısım sanıkların yakalanmış olması da sevindiricidir. İçişleri Bakanımıza, Savcılık ve Emniyet birimlerimize teşekkür ederiz. İlerleyen günlerde detaylı bilgilendirme yapılacaktır." açıklamasında bulundu.

Ahmet Yaşar son olarak şu sözleri kaydetti:

"Müvekkilim Serhat Akın, bu zorlu süreçte sabırla ve metanetle adaletin tecelli etmesini beklemekte olup, kamuoyundan da sağduyu ve özellikle sporseverlerden destek beklemektedir."