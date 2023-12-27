Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: Beni kimse aramadı

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'ın açıklamalarına değerlendirdi. Yalçın, "Beni kimse aramadı" dedi.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: Beni kimse aramadı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın teknik direktör listesinde yer alan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'ın açıklamaları hakkında konuştu.

Siyah-beyazlı takımda futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, Hatayspor maçının ardından "Sergen Yalçın teknik direktör adaylarımızdan biri" demişti. Yalçın, Feyyaz Uçar'ın açıklamalarından sonra ilk kez konuştu.

'BİR TEKLİF GELİRSE O ZAMAN KONUŞURUZ'

Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, Duhuliye'ye yaptığı açıklamada "Feyyaz Uçar'ın açıklamalarını ben de izledim, ama şu saate kadar bana gelen bir teklif ya da görüşme olmadı. Beşiktaş'tan bir teklif gelirse o zaman konuşuruz, şu an itibari ile beni kimse aramadı" ifadelerini kullandı.

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