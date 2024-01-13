Thiam'dan, Kayserispor’a veda

Pendikspor’a transfer olan Senegalli oyuncu Mame Baba Thiam, Kayserispor’a veda etti.

Thiam'dan, Kayserispor’a veda

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Kayserispor’dan Mame Baba Thiam ile dün 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe’den Kayserispor’a transfer olan ve 2,5 sezon sarı kırmızılı formayı giyen Mame Baba Thiam, Kayserispor camiasına veda mesajı yayınladı.

Thiam veda mesajında; "Ayrılık vakti geldi. Sevgili Kayserispor ailem, hep birlikte inişli çıkışlı 2,5 sezon geçirdik. Birlikte üzüldük, birlikte sevindik ve hep bir arada büyük bir aile olduk. Başta bana güvenen başkanlarımız Berna Gözbaşı ve Ali Çamlı’ya, ardından Kayserispor forması altında birlikte ter döktüğüm takım arkadaşlarıma; hocalarım Hikmet Karaman, Çağdaş Atan ve Recep Uçar’a, arka planda emek verenlere, sağlık ekibine, kulüp personeline ve tabii ki cefakâr Kayserispor taraftarına her şey için teşekkür ederim. Bundan sonrası için hepinize başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Futbol
Fenerbahçe ile Panathinaikos anlaştı: Samet Akaydin transferinde detaylar ortaya çıktı Fenerbahçe ile Panathinaikos anlaştı: Samet Akaydin transferinde detaylar ortaya çıktı
İzmirli Yoğurtçuların taktiği... Yoğurdun sulanmasını böyle önlüyorlar İzmirli Yoğurtçuların taktiği... Yoğurdun sulanmasını böyle önlüyorlar
NBA'de Alperen Şengün 29 sayı attı, Rockets deplasmanda kazandı Alperen Şengün 29 sayı attı, Rockets deplasmanda kazandı
Akın akın göç başladı. Valizini alan Konya'ya yerleşiyor... Nedeni açıklandı Akın akın göç başladı. Valizini alan Konya'ya yerleşiyor... Nedeni açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı kötü haberi verdi: Emekli maaşlarında neler oluyor? Emekli maaşlarında neler oluyor?
'Epstein kurbanı' kadından korkunç sözler: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum 'Epstein kurbanı' kadından korkunç sözler: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
İstanbul'da 17 ilçe karanlığa gömülecek: Mumları hazırlayın! İstanbul'da 17 ilçe karanlığa gömülecek: Mumları hazırlayın!
En huysuz 5 burç belli oldu: Onlarla başa çıkmak imkansız En huysuz 5 burç belli oldu
Meteoroloji'den birçok kent için son dakika uyarısı: Kar pusuda bekliyor, alarm verildi! Meteoroloji'den birçok kent için son dakika uyarısı: Kar pusuda bekliyor, alarm verildi!