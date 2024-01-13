Fenerbahçe ile Panathinaikos anlaştı: Samet Akaydin transferinde detaylar ortaya çıktı

Fenerbahçe'den Panathinaikos'a yarım sezonluğuna kiralanan Samet Akaydin'in sözleşme detayları ortaya çıktı.

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Fenerbahçe ile Panathinaikos anlaştı: Samet Akaydin transferinde detaylar ortaya çıktı

Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, Panathinaikos ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe ve Yunan ekibi Akaydin’in yarım sezonluğuna kiralanması için anlaşırken, Akaydin’in sözleşme detayları da ortaya çıktı.

Haber Global’den Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Panathinaikos, Samet Akaydın için Fenerbahçe’ye 200 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Sezon sonu satın alma opsiyonu ise olmayacak.

Fatih Terim yönetimindeki Yunan ekibi, Akaydin’e yarım sezon için net 450 bin Euro ödeyecek. Kupa kazanılması durumunda ise Samet’e 100 bin Euro da bonus verilecek.

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Samet Akaydın Fenerbahçe Panathinaikos
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