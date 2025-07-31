Samsunspor, Ebrima Ceesay ile Yeni Sözleşme İmzaladı

Samsunspor, altyapıdan A takıma çıkan ve sezon öncesi kampında da yer alan 19 yaşındaki Gambiyalı hücum oyuncusu Ebrima Ceesay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

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Samsunspor, Ebrima Ceesay ile Yeni Sözleşme İmzaladı
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Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Samsunspor, FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağının kaldırılması sonrasında bu yaz takıma takviyeler yapmaya başladı.

Karadeniz ekibi; Logi Tomasson, Joe Mendes, Antonie Makoumbou, Anthony Musaba ve Richie Omorowa'nın ardından bir süredir as takımla antrenmanlara çıkan 19 yaşındaki Gambiyalı hücum oyuncusu Ebrima Ceesay ile de sözleşme imzaladı.

Ceesay'ın lisansı çıkartılırken, genç hücum oyuncusu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Bu imza ile birlikte Ceesay, kariyerinde ilk kez profesyonel oldu.

Kaynak: İHA

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