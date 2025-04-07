Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Dev organizasyonda birbirinden heyecanlı karşılaşmalar yarın ve Çarşamba günü oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı yarın ve Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Devler Ligi'nde çeyrek final turu rövanş müsabakaları ise 15-16 Nisan tarihlerinde yapılacak.

İlk karşılaşmaların ise programı şöyle:

Yarın
22.00 Arsenal - Real Madrid
22.00 Bayern Münih - Inter

9 Nisan Çarşamba
22.00 Barcelona - Borussia Dortmund
22.00 Paris Saint-Germain - Aston Villa

Kaynak: İHA

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