Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı yarın ve Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Devler Ligi'nde çeyrek final turu rövanş müsabakaları ise 15-16 Nisan tarihlerinde yapılacak.

İlk karşılaşmaların ise programı şöyle:

Yarın

22.00 Arsenal - Real Madrid

22.00 Bayern Münih - Inter



9 Nisan Çarşamba

22.00 Barcelona - Borussia Dortmund

22.00 Paris Saint-Germain - Aston Villa

Kaynak: İHA