Anderson Talisca Suudi Arabistan'ı Salladı

Süper Lig'de Fenerbahçe Trabzonspor'u 4-1'le devirdi. Karşılaşmada Anderson Talisca'nın performansı Suudi Arabistan

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Anderson Talisca Suudi Arabistan'ı Salladı

Süper Lig’in 30. Haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Trabzonspor’u 4-1’lik skorla geçti. Karşılaşmada 3 golle hat-trick yapan Anderson Talisca, maçın oyuncusu oldu.

Talisca’nın performansı Suudi Arabistan basınında da geniş yer buldu. Birçok basın kuruluşu Talisca’yı manşetine taşıdı.

Suudi Arabistan medyasında atılan başlıklardan bazıları şöyle:

ARRİYADİYAH

Talisca’nın üçlemesi Trabzonspor’u cezalandırdı

ALJADEED

Talisca’nın 3 golü Mourinho’yu zirveye yaklaştırdı

KOOORA

Talisca, Fenerbahçe’yi Trabzonspor karşısında ezici bir zafere taşıdı

SPORTS ASHARQ

Fenerbahçe Talisca'nın 3 golüyle galibiyeti kaptı ve zirveye bir adım daha yaklaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Anderson Talisca Fenerbahçe Süper Lig Trabzonspor
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