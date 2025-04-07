Anderson Talisca Suudi Arabistan'ı Salladı
Süper Lig'de Fenerbahçe Trabzonspor'u 4-1'le devirdi. Karşılaşmada Anderson Talisca'nın performansı Suudi Arabistan
Süper Lig’in 30. Haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Trabzonspor’u 4-1’lik skorla geçti. Karşılaşmada 3 golle hat-trick yapan Anderson Talisca, maçın oyuncusu oldu.
Talisca’nın performansı Suudi Arabistan basınında da geniş yer buldu. Birçok basın kuruluşu Talisca’yı manşetine taşıdı.
Suudi Arabistan medyasında atılan başlıklardan bazıları şöyle:
ARRİYADİYAH
Talisca’nın üçlemesi Trabzonspor’u cezalandırdı
ALJADEED
Talisca’nın 3 golü Mourinho’yu zirveye yaklaştırdı
KOOORA
Talisca, Fenerbahçe’yi Trabzonspor karşısında ezici bir zafere taşıdı
SPORTS ASHARQ
Fenerbahçe Talisca'nın 3 golüyle galibiyeti kaptı ve zirveye bir adım daha yaklaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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