Menemen FK, Diyarbekirspor’u İkinci Yarıda Bulduğu Gollerle Geçti

2’inci Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK evinde alt sıralarda bulunan Diyarbekirspor’u ağırladı. Menemen FK, mücadeleden 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

Menemen FK, Diyarbekirspor’u İkinci Yarıda Bulduğu Gollerle Geçti

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Menemen FK 66'ncı dakikada Hakkı'nın attığı golle 1-0 öne çıktı.

Sarı-lacivertliler 88'inci dakikada bu kez Çağrı’nın ayağından bulduğu golle farkı 2’ye çıkardı. Müsabakadan 3 puanlık galibiyetle ayrılan Menemen FK puanını 58’e yükselterek Play-Off yarışında yerini sağlamlaştırdı. Diyarbekirspor ise 24 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

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