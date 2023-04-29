Şampiyonlar Ligi Finali'ni geçti: Tuzlaspor'dan tepki çeken bilet fiyatı!

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Tuzlaspor-Eyüpspor maçının tribün bilet fiyatları, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 1. kategori bilet fiyatlarını neredeyse dörde katladı.

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Şampiyonlar Ligi Finali'ni geçti: Tuzlaspor'dan tepki çeken bilet fiyatı!

Tuzlaspor Kulübü'nün, Spor Toto 1. Ligi'nin 34. haftasında oynayacakları Eyüpspor maçı için misafir tribün bilet fiyatını 50 bin TL olarak belirlemesi şaşkınlığa neden oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 1. kategori biletlerinin bile 15 bin TL'den satılırken, hafta sonu Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'ndaki Tuzlaspor - Eyüpspor maçının misafir biletlerinin 50 bin TL olması futbolseverlerin tepkisini çekti.

PARA CEZASI VERİLİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesine göre kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının yüzde 30'undan fazla fiyatla satan takımlara para cezası veriliyor.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi şöyle:

"(2) Misafir kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30’undan fazla fiyat uygulayan, seyircisiz oynanan müsabakalarda misafir kulüp seyircilerine son beş resmi müsabakada belirlenen misafir tribün bilet fiyatlarının ortalamasından daha fazla bilet fiyatı belirleyen veya benzeri fiillerle menfaat sağlayan kulüplere Süper Lig için 2 milyon TL’den 2 milyon 500 bin TL’ye kadar, 1. Lig için 1 milyon TL’den 1 milyon 250 bin TL’ye kadar, 2. Lig için 40 bin TL’den 60 bin TL’ye kadar, 3. Lig için 20 bin TL’den 30 bin TL’ye kadar para cezası verilir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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UEFA - Şampiyonlar Ligi
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