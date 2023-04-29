Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic kaza geçirdi!

İstanbul Sarıyer’de otomobiliyle seyreden Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, aynı yönden gelen bir motosiklet sürücüsü ile çarpıştı.

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Sarıyer Azerbaycan Caddesi üzerinde Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, otomobiliyle seyrettiği esnada aynı istikametteki Uğur Turhan idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kaza sonucu yere savrulan motosikletli Uğur Turan yaralandı. Futbolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı motosiklet sürücüsünü yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

HADZİAHMETOVİC EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Futbolcu ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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