Saldırı sonrası Çağlayan Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırılırdı

Çağlayan Adliyesi'nde dün yapılan saldırı sonrası bugün geniş güvenlik önemleri alındığı görüldü.

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Saldırı sonrası Çağlayan Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırılırdı

İstanbul Adalet Sarayı’nda dün gerçekleşen silahlı saldırı girişiminin ardından adliye ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Güvenlik güçlerinin sürekli devriye gezdiği, kimlik sorgulaması yaptığı görüldü.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan polis noktasına dün saat 11.35 sıralarında silahlı saldırısı girişimi düzenlenmiş, çıkan çatışmada DHKP-C üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti.

Olayda Dilfıraz Karataş isimli bir vatandaş hayatını kaybederken, 3’ü polis memuru 5 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından adliye ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü. Adliyenin metrobüs tarafı olan D kapısı önünde kimlik sorgulaması yapılırken, adliye meydanında bir çok polis aracı ve TOMA bekletiliyor. Çok sayıda polisin ise devriye yaptığı görüldü.

Kaynak: İHA

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DHKP-C Çağlayan Adliyesi Saldırı
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