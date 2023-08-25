Resmen açıklandı: Galatasaray Alpaslan Öztürk ile yolları ayırdı

Galatasaray, bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki stoperi Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

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Resmen açıklandı: Galatasaray Alpaslan Öztürk ile yolları ayırdı

Galatasaray, geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren stoperi Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını duyurdu.

30 yaşındaki futbolcunun ayrılığıyla ilgili olarak sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

16 MAÇTA FORMA GİYDİ

2021 yılında Göztepe'den Galatasaray'a gelen Alpaslan, sarı kırmızılı takımda 16 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Tecrübeli oyuncunun 1 sezon da sözleşmesi bulunuyordu.

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