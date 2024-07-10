Real Madrid'den Flaş Arda Güler Kararı! Yeni Forma Numarası Belli Oldu

Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler'in forma numarası değişti. Milli yıldızın forma numarası 15 oldu.

Son Güncelleme:
Real Madrid'den Flaş Arda Güler Kararı! Yeni Forma Numarası Belli Oldu

İspanyol ekibi Real Madrid, takımda birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini duyurdu. Milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayı giyecek.

Real Madrid'den Flaş Arda Güler Kararı! Yeni Forma Numarası Belli Oldu - Resim : 1

İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid, 2024-2025 sezonuyla birlikte birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini duyurdu. Geçen sezon takıma katılan ve 24 numaralı formayı giyen milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayla mücadele edecek. Karim Benzema'nın takımdan ayrılmasının ardından boşta olan 9 numaralı forma, yeni transfer Kylian Mbappe'ye verildi.

Real Madrid’in forma numarası değişen futbolcu ve yeni numaraları ise şöyle oldu:

Eduardo Camavinga: 6
Federico Valverde: 8
Aurelien Tchouameni: 14
Arda Güler: 15
Jesus Vallejo: 18
Kylian Mbappe: 9

Etiketler
Arda Güler Real Madrid Mbappe
Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı'ya O Transfer İçin Yalanlama! 'PR Çalışması Yapıyor' Acun Ilıcalı'ya O Transfer İçin Yalanlama!
Dursun Özbek, İfade Vermek İçin Adliyede! Dursun Özbek, İfade Vermek İçin Adliyede!
Kanal 7'nin En Çok İzlenen Dizisinde Beklenmedik Karar! Seyirciler Ayaklandı Kanal 7'nin En Çok İzlenen Dizisinde Beklenmedik Karar! Seyirciler Ayaklandı
Hasadı Yılda En Az İki Kez Yapılıyor! Üretenlerin Elinde Neredeyse Ürün Kalmıyor Hasadı Yılda En Az İki Kez Yapılıyor! Üretenlerin Elinde Neredeyse Ürün Kalmıyor
ÇOK OKUNANLAR
Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde
Nagehan Alçı'nın İddiaları Sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan İlk Açıklama Rasim Ozan Kütahyalı İlk Kez Konuştu
Diyanet'te Erbaş'ın Talimatıyla Cadı Avı! Artık 'Düzen' Değişiyor Erbaş'ın Makam Katına Parmak İziyle Girilecek
Murat Kurum'un İlk İşi O İsmi Görevden Almak Oldu Murat Kurum'un İlk İşi Bu Oldu
AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı: 'İşin İçinden Çıkamıyoruz' AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı