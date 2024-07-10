Acun Ilıcalı'ya O Transfer İçin Yalanlama! 'PR Çalışması Yapıyor'

Hull City’nin yükselişte olan yıldızı Jaden Philogene dev kulüplerin iştahını kabarttı. Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Barcelona’nın da Philogene ilgilendiğini söylemişti. Acun Ilıcalı’nın açıklamalarına İspanya’dan yanıt geldi.

Barcelona’nın Philogene ile ilgilenmediğini söyleyen gazeteci Gerard Romero Acun Ilıcalı’yı PR çalışması yapmakla suçladı. İspanyol gazeteci açıklamasında, "Barcelona yöneticileri şaşkınlık içerisinde. Çünkü oyuncu ve menajerini tanımadıkları ortaya çıktı. Barcelona'nın Jaden Philogene'ye bir ilgisi yok. Bu yapılanın bir PR çalışması olduğu düşünülüyor” ifadelerini kullandı.