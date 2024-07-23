Real Madrid'de Arda Güler Çıkmazı! Takımdan Ayrılmak mı İstedi?

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler'in, yapılan transferler sonrası kulüpten ayrılmak istediği iddia edildi.

İspanyol basınından Diario Sport'ta yer alan haberde, yıldız futbolcunun bu kararı neden aldığı da belirtildi.

Haberde, Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılma düşüncesiyle ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Arda Güler, EURO 2024'te büyük bir yeteneğe sahip olduğunu gösterdi. Turnuva, bu sezon Real Madrid'de La Liga'nın çantada keklik olduğu önemsiz maçlar oynadığı sezonun son bölümüne kadar gizlenen bir kaliteyi dünyaya göstermeye hizmet etti.

Arda geçen sezona Amerika kampında yaşadığı sakatlıkla kötü bir başlangıç yaptı ve dili ya da oynayacağı yeni futbolu bilmeden devam etmesi zordu. Carlo Ancelotti ona mental açıdan yardımcı olmaya çalıştı ama sahada ona neredeyse hiç fırsat vermedi.

Türk oyuncu tarihin tekerrür etmesini istemiyor ve gerekirse, Madrid'in onu A takımda görmek istemesine rağmen, kiralık olarak ayrılmaya zorlayacak.

Arda'nın takımdaki son forvet olarak görülmesi halinde karmaşa kısa sürede büyüyebilir.

MİLAN VE LEVERKUSEN TAKİPTE

Milan ya da Bayer Leverkusen onu çoktan istedi. Mbappe, Vinicius ve Rodrygo onun önünde. Brahim'in de bir avantajı var ve bir orta saha oyuncusu olarak Bellingham ile rekabet etmesi gerekiyor."