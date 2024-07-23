Trabzonspor, Kürtçe Şarkılı TikTok Paylaşımını Sildi

Trabzonspor'un resmi TikTok hesabından yapılan Enis Destan paylaşımında Kürtçe parçaya yer verildi. Paylaşımda Kürt rapçi Serhado’nun Zimane Kurdi (Kürtçe dili) parçası kullanıldı.

Bordo mavililerin forvet oyuncusu Enis Destan’a ilişkin bir paylaşımda ayrıca “Bir gülüşü var” ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'un videosu yaklaşık 25 bin beğeni aldı. Paylaşım daha sonra kaldırıldı.

Zimane Kurdi parçası anadilde eğitime ilişkin sözleri ile biliniyor. Şarkının sözlerinin bir kısmı şöyle:

"Ne Almanca ne İngilizce ne de Fransızca,

Eğitimimizi ana dilinde istiyoruz;

Ne Farsça ne Arapça ne de Türkçe.

Dilimizi, Kürt dilini resmî dil yapın."