Real Madrid Efsanesiydi, Kariyerini Noktaladı

Uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen Marcelo, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Marcelo, Madrid ekibiyle tam 25 kupa kazandı.

Real Madrid Efsanesiydi, Kariyerini Noktaladı

Uzun yıllar Real Madrid formasını terleten Brezilyalı futbolcu Marcelo, 36 yaşında futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Son olarak Brezilya'da Fluminense forması giyen Marcelo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 36 yaşında futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

15,5 YIL İSPANYOL DEVİNDE FORMA GİYDİ

Futbola Fluminense altyapısında başlayan Marcelo, 2006-2007 sezonunun ara transfer döneminde Real Madrid'e transfer olmuştu. Kariyerinde 15.5 sezon İspanyol ekibinde top koşturan Brezilyalı oyuncu, 2022-2023 sezonunun başında Yunan takımı Olympiakos'un yolunu tutmuştu. Yunanistan'ta yarım sezon geçtikten sonra Şubat 2023'te Fluminense'ye geri dönen Marcelo, 3 Kasım 2024'te takımdan ayrılmıştı.

Real Madrid Efsanesiydi, Kariyerini Noktaladı - Resim : 1

REAL MADRID İLE KUPAYA DOYDU

Kariyeri boyunca Real Madrid'de 546, Fluminense'de 107, Olympiakos'ta ise 10 maça çıkan Marcelo, 52 gol ve 106 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı futbolcu, Real Madrid kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İspanya La Liga, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 İspanya Kupası ve 5 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, Fluminense ile de 1 Libertadores ve 1 Sudamericana kupası kazandı.

Tecrübeli isim, Brezilya Milli Takımı ile de 58 müsabakada 6 gol kaydetti.

Kaynak: İHA

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