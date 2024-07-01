RAMS Başakşehir Djalo ile anlaşma sağladı

RAMS Başakşehir, Portekizli orta saha oyuncusu Matchoi Djalo ile anlaşma sağladığını açıkladı.

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RAMS Başakşehir Djalo ile anlaşma sağladı

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Matchoi Djalo. Kulübümüz, mart ayında ön sözleşme imzaladığı Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya 'ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” denildi.

Kaynak: AA

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Başakşehir transfer Süper Lig
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