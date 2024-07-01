RAMS Başakşehir Djalo ile anlaşma sağladı
RAMS Başakşehir, Portekizli orta saha oyuncusu Matchoi Djalo ile anlaşma sağladığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Matchoi Djalo. Kulübümüz, mart ayında ön sözleşme imzaladığı Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya 'ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” denildi.
Kaynak: AA
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