PSG'nin Yıldız Kalecisi Donnarumma'nın Yüzü Parçalandı! Kart Bile Çıkmadı

Fransa Ligue 1’in 16’ıncı haftasında PSG ile Monaco karşı karşıya gelirken, karşılaşmayı Paris ekibi 4-2’lik skorla kazandı. Maçta kaleci Donnarumma’ya yapılan faul ve ardından verilen hakem kararı tartışmaların fitilini ateşledi.

Monaco’lu Wilfrired Singo, PSG kalecisi Donnarumma’ya çok sert müdahalede bulundu. Darbenin ardından Donnarumma’nın yüzü paramparça olurken, Singo’ya kart bile çıkmadı. VAR da pozisyona müdahale etmedi.

Yaşanan pozisyonun ardından Donnarumma’nın yüzüne dikiş atılırken, yıldız kaleci oyuna devam edemedi. Pozisyonun artından kart dahi çıkmaması taraftarları çılgına çevirdi.

Maçta 2-1 geriye düşen PSG, son dakikalarda bulduğu gollerle 4-2 galip gelmesini bildi ve puanını 40’a yükseltti.

Kaynak: Haber Merkezi