Bir Kayyım da Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne

TSYD'ye İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atandı. geçici olarak görevden alınan Genel Başkan Oğuz Tongsir'in yerine, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan atandı.

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Bir Kayyım da Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne

Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne (TSYD), kayyım atandı. TSYD’den yapılan açıklamada, İçisleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan Genel Başkan Oğuz Tongsir'in yerine, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'ın kayyım olarak atandığı bildirildi.

TSYD'den yapılan açıklamada, "Anadolu'dan üyelerimizi Genel Kurula getirdiği gerekçesiyle İçisleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan Genel Başkanımız Oğuz Tongsir'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan kayyum olarak atanmıştır. Kayyum bugün saat 14.30'dan itibaren TSYD Genel Merkezi'nde göreve başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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