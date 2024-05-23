Pep Guardiola'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler: O çocuk durdurulamaz

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Madrid formasıyla çıktığı maçlarda gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola da, Arda Güler'in yeteneğinden övgülerle bahsetti.

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Pep Guardiola'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler: O çocuk durdurulamaz

Manchester City ile Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Pep Guardiola, Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında konuştu.

Defensa Central'in haberine göre Pep Guardiola, "Real Madrid, Arda Güler'i sık sık oynatırsa o çocuk durdurulamaz, o çok iyi." ifadelerini kullandı.

Haberin devamında adı ayrılık iddialarına karışan Bernardo Silva'nın yerine Arda Güler'in çok iyi bir alternatif olacağını düşündüğü belrtilen Guardiola'nın transferi zorlayabileceği ancak bunun için artık çok geç olduğu kaydedildi.

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