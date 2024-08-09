Paris 2024 | Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu, Gümüş Madalya Kazandı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kg boksta finale kalan Buse Naz Çakıroğlu, Çinli rakibi Yu Wu'ya mağlup oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 50 kilo final mücadelesi yapıldı.

Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti.