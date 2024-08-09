Paris'te Gergin Final! Hollandalı Sporcudan Olimpiyat Ruhuna Aykırı Davranış

Paris 2024'te Hollanda, Almanya'yı penaltılarda 3-1 yenerek Olimpiyat altın madalyasını kazandı. Ancak Telgenkamp'ın tartışmalı sevinci maç sonrasına damga vurdu.

Almanya'ya karşı oynanan Olimpiyat altın madalya maçında, Hollanda'nın kazandığı zafer gerginliklerle gölgelendi.

Normal süresi 1-1 berabere biten karşılaşmanın sonucunu penaltı atışları belirledi. Hollandalı kaleci Pirmin Blaak, penaltılarda yaptığı kritik kurtarışlarla maçın kahramanı olurken, Duco Telgenkamp attığı galibiyet golüyle Hollanda'ya 3-1'lik skorla Paris'te altın madalyayı kazandırdı.

Ancak zaferin ardından tansiyon yükseldi. Telgenkamp, gol sevinci sırasında Alman kaleci Jean-Paul Danneberg'e sus işareti yaparak alay etti. Bu hareket, Alman oyuncu Niklas Wellen'in sert tepkisine neden oldu. Wellen, hemen Hollandalı oyuncunun yanına giderek ona tepki gösterdi.

'BU KUTLAMA ŞEKLİ DOĞRU DEĞİL'

İlk başta yaşananlar tam olarak anlaşılmasa da tekrar görüntülerinde, Telgenkamp'ın Danneberg'in yüzüne doğru yaklaştığı ve neredeyse kaskını yüzüne çarpacak kadar yakın olduğu görüldü.

Yetkililer, sahadaki çılgın kutlama anlarını kontrol altına almak zorunda kaldı. Bir yorumcu, "Bu maçın sonu gerçekten ekşi bir tat bırakırdı. Aman Tanrım." derken, bir diğeri, "Telgenkamp'ın yaptığı hiç doğru değil, bir oyuncuyu nasıl kazandığına göre değerlendirirsiniz ve korkarım ki bu doğru bir kutlama şekli değil." ifadelerini kullandı.

'OLİMPİYAT RUHUNA UYGUN DEĞİL'

Taraftarlar da bu davranışa büyük tepki gösterdi. Bir taraftar, "Hollandalı oyuncular tarafından çok kötü bir sportmenlik dışı davranış. Bu kesinlikle Olimpiyat ruhuna uygun değil. Kazanırsanız kaybeden takıma sataşamazsınız. Hollandalı oyunculardan çok kötü bir davranış." şeklinde tweet atarak tepki gösterdi.

TELGENKAMP: ÖZÜR DİLİYORUM"

Telgenkamp, daha sonra davranışlarından ötürü özür diledi. Hollandalı sporcu, "Geriye dönüp baktığımda, ona yaklaşmamalıydım. Bundan dolayı pişmanlık duyuyorum. Özür diliyorum," dedi.

Bu tepkisinin, Danneberg'in maç öncesinde yaptığı ve "Hollandalılar gerçekten korkuyor" ile "bize karşı büyük bir sorun yaşayacaklar" şeklindeki yorumlarından kaynaklandığını belirten Telgenkamp, "Beni kişisel olarak etkiledi. Spor iş dünyası değildir, tahrik olmak için fazla bir şey gerekmez. Ben de maça bu şekilde çıkıyorum. Kendimi biraz kırılmış hissettim" dedi.