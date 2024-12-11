Osimhen ve Barış Alper'de Son Durum ne?

Galatasaray’ın Sivasspor karşısında aldığı galibiyete yaşanan sakatlıklar gölge düşürmüş, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen’in sakatlanması taraftarlar tarafından korkuyla karşılanmıştı. Kulüp doktoru Yener İnce’den konuya ilişkin açıklama geldi.

İnce, sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Futbol A Takım Doktoru Dr. Yener İnce, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile oynanacak maç öncesinde sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın durumlarıyla ilgili antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ismail Jakobs'un sakatlık sürecindeki 1 ayın dolduğunu ifade eden İnce, "Aşil tendonunun kasın içinde devam eden kısmında bir yırtık var. Sıradan kas sakatlığı değil. Tekrarlama riski var. Jakobs gayet iyi durumda fakat maç performansında görebilmemiz için saha çalışmalarının devamı lazım. Önümüzdeki günlerde gidişata göre karar vereceğiz. Abdülkerim, normalde olağandan daha erken bir şekilde hem biraz fedakarlık yaparken hem de özel iğnelerle sahada tutabildik" şeklinde konuştu.

'ÇOK CİDDİ RİSKTEN DÖNDÜ'

Barış Alper Yılmaz'ın çok ciddi bir riskten döndüğünü de belirten Yener İnce, "Korktuğumuz kadar kötü olmadı. Biz dizinde ön çapraz bağ veya iç yan bağda total yırttıktan korktuk. Dizinde iç yan bağda esneme oldu, ayak bileğinde basılan yerin karşısında kalan bağda ciddi bir gerilme var. O yüzden onu Malmö maçı için düşünemiyoruz. Maç maç bakacağız. Net bir şey söylemek için erken. Osimhen geçen seferki gibi değil, karşı ayağının arka adalesinde gerilme oldu. Orta düzeyde bir şey, ileride düzeyde bir sıkıntı değil ama zamana ihtiyacımız var" diye konuştu.



İnce son olarak da Kaan Ayhan'ın çalışmalara başladığını ve en kısa sürede sahalara döneceğini söyledi.