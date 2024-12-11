Galatasaray Kuzey'de: İsveç Karnesi Ürkütüyor, Malmö Türklere Yenilmiyor

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar Avrupa kupalarında yaptığı 323 maçın 8'inde İsveç takımlarıyla karşılaştı.

Galatasaray 1976-1977 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda AIK ile karşılaşmasıyla başlayan süreçte Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile mücadele etti. Sarı-kırmızılı takım söz konusu maçların sadece ikisini kazanabildi. İki maçtan beraberlikle ayrılan Galatasaray dört kez de mağlup oldu. Söz konusu maçlarda 10 gol atan Cimbom kalesinde 13 gol gördü.

İsveç'te 4. kez sahaya çıkacak

Galatasaray, İsveç takımlarıyla dördüncü kez deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bu zamana kadar İsveç takımlarıyla yaptığı 8 maçın 5'ini iç sahada, 3'ünü ise deplasmanda oynadı. Galatasaray, rakip sahadaki 3 mücadelede 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Deplasmandaki ilk maçında AIK'i 2-1 yenen Galatasaray, sonrasında Göteborg'a 1-0, Östersund'a 2-0 mağlup oldu.

Malmö ile ilk randevu

Galatasaray ile Malmö, uluslararası turnuvalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Malmö, tarihinde daha önce AIK, Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin karşılaşacağı 5. İsveç temsilcisi olacak.

Mavi-beyazlı takım ise Beşiktaş ve Sivasspor'un ardından üçüncü kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.

Galatasaray'ın İsveç takımlarına karşı

Sarı-kırmızılı takımın uluslararası organizasyonlarda İsveç takımlarıyla yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

1976-1977 Kupa Galipleri Kupası AIK-Galatasaray 1-2

1976-1977 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-AIK 1-1

1994-1995 UEFA Şampiyonlar Ligi Göteborg-Galatasaray 1-0

1994-1995 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Göteborg 0-1

2007-2008 UEFA Kupası Galatasaray-Helsinborg 2-3

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Östersund-Galatasaray 2-0

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Östersund 1-1

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Elfsborg 4-3

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜN

İsveç temsilcisi, Türk takımlarına karşı yaptığı maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Daha önce Beşiktaş ile 7, Sivasspor ile 2 kez olmak üzere toplamda 9 kez karşılaşan mavi-beyazlı takım, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlılar karşısında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi gören Malmö, Sivasspor'u iki maçta da mağlup etmeyi başardı.

Son olarak bu sezon Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olan Malmö, müsabakayı 2-1 kaybetmişti.

Kaynak: AA