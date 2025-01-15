Ömer Korkmaz Bir Kez daha Konyaspor’a Başkan Seçildi

Konyaspor'da, olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Ömer Korkmaz başkanlığı yeniden seçildi.

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Ömer Korkmaz Bir Kez daha Konyaspor’a Başkan Seçildi

Konyaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda yönetim kurulu raporunun ardından gelir gider raporu ve bilançolar okundu.

Genel kurulda başkan olarak genel kurul kararı alan Ömer Korkmaz'ın listesi yer aldı. Delegeler, oy birliğiyle Ömer Korkmaz'ın başkanlığındaki yönetim kurulunu bir kez daha seçti.

Ömer Korkmaz Bir Kez daha Konyaspor’a Başkan Seçildi - Resim : 1

Başkan Ömer Korkmaz olağanüstü kongrede yaptığı konuşmada, genel kurula gelerek destek olan herkese teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

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