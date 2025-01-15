Trabzonspor, Enis Bardhi'yle Yolları Ayırdı
Trabzonspor, Enis Bardhi’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Bardhi bu sezon çıktığı 13 maçta yalnızca 1 asist yapabilmişti.
Trabzonspor'da kötü gidişatın ilk faturası kesildi. 2022 yılı yaz transfer döneminde takıma katılan Enis Bardhi'nin sözleşmesi Trabzonspor tarafından karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Bu sezon bordo-mavili formayla 13 maça çıkan Kuzey Makedonyalı oyuncu, yalnızca 1 asistlik katkı verebildi.
Kamuoyuna Duyuru— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) January 15, 2025
Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir. pic.twitter.com/Pywu4RU2dW
Bardhi'nin sözleşmesi 31 Mayıs 2025'te sona erecekti.
Kaynak: İHA
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