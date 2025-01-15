Trabzonspor, Enis Bardhi'yle Yolları Ayırdı

Trabzonspor, Enis Bardhi’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Bardhi bu sezon çıktığı 13 maçta yalnızca 1 asist yapabilmişti.

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Trabzonspor, Enis Bardhi'yle Yolları Ayırdı

Trabzonspor'da kötü gidişatın ilk faturası kesildi. 2022 yılı yaz transfer döneminde takıma katılan Enis Bardhi'nin sözleşmesi Trabzonspor tarafından karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Bu sezon bordo-mavili formayla 13 maça çıkan Kuzey Makedonyalı oyuncu, yalnızca 1 asistlik katkı verebildi.

Bardhi'nin sözleşmesi 31 Mayıs 2025'te sona erecekti.

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Kaynak: İHA

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