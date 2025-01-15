Trabzonspor, Enis Bardhi'yle Yolları Ayırdı

Trabzonspor'da kötü gidişatın ilk faturası kesildi. 2022 yılı yaz transfer döneminde takıma katılan Enis Bardhi'nin sözleşmesi Trabzonspor tarafından karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Bu sezon bordo-mavili formayla 13 maça çıkan Kuzey Makedonyalı oyuncu, yalnızca 1 asistlik katkı verebildi.

Kamuoyuna Duyuru



Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.



Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir. pic.twitter.com/Pywu4RU2dW