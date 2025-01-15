PSG'den Napoli'nin Yıldızına 70 Milyon

Napoli'nin yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia 70 milyon Euro karşılığında Fransa devi PSG'ye transfer oldu.

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PSG'den Napoli'nin Yıldızına 70 Milyon

İtalya’nın Serie A ekiplerinden Napoli’nin yıldızı Khvicha Kvaratskhelia’nın PSG’ye transfer olduğu öğrenildi. Fransa devinin İtalyan kulübe 70 milyon Euro bonservis ödeyeceği kaydedildi.

Gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda PSG ve Napoli’nin anlaşma sağladığını belirtti.

Yıldız oyuncunun bu hafta içinde Fransa’nın başkenti Paris’e giderek sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. Kvaratskhelia’nın 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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