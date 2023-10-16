Okan Buruk: 'Hakim Ziyech'in sakatlığı farklı lanse edildi'

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, gündeme dair birçok konuya değindi.

HAKİM ZİYECH AÇIKLAMASI

Okan Buruk, Hakim Ziyech'in son durumu için, "Davinson Sanchez perşembe gelecek ve cuma takımla çalışacak. Maça hazır olacak. Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha, Afrika'ya gitti. Hakim Ziyech'in ayağındaki ağrı tekrar olmuş gibi sanki lanse edildi ancak milli takımıyla iletişime geçtik. Hocasıyla görüştük. Orada oynamadan dönecek ve burada tedavisine devam edilecek. Dönünce takımla birlikte çalışmalara dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"EN ÖNEMLİ GÜÇ TABİİ Kİ TARAFTARIMIZ"

Beşiktaş maçı için konuşan Okan Buruk, "Beşiktaş, ligin iyi takımlarından biri. Burak Yılmaz geldi, Türk futbolu için önemli bir isim. Ona da hayırlı olsun demek istiyorum. En iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımız ile Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz. Üç günde iki tane çok önemli maç oynayacağız. Bizim için en önemli güç tabii ki taraftarımız" açıklamasında bulundu.