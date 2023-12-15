Obradovic Fenerbahçe'deki değişim hakkında konuştu: Itoudis ile konuştum, Jasikevicius'u arayacağım

Türk Hava Yolları(THY) EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da geçtiğimiz gün bir ayrılık yaşandı.

Koç Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran Fenerbahçe, 2010-2011 yıllarında Sarı lacivertli formayı girmiş Sarunas Jasikevicius ile 2.5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon EuroLeague'de 6 galibiyet 7 mağlubiyet ile 12. sırada, 8 galibiyet 3 mağlubiyet ile Türkiye Ligi'nde ise 2. sırada yer alıyor.

2013-2020 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran ve üst üste 5 sezon Final Four yaptıran, 2017 yılında da EuroLeague şampiyonluğu yaşatan Obradovic, Sarı lacivertlilerde yaşanan değişimi değerlendirdi.

Obradovic şunları söyledi:

“Itoudis ile dün konuştum. Her koç gibi Itoudis ile meslektaşız ve içinde bulunduğu durumdan dolayı üzgünüm. Muhtemelen bugün ya da yarın Saras’ı arayıp her şeyin nasıl olduğunu soracağım. Hepimiz arkadaşız. Bir koçun hayatı böyledir, birisi gidince birisine şans doğar. Saras’a Fenerbahçe‘de başarılar diliyorum.

'ESKİ KULÜBÜM'

Fenerbahçe benim eski kulübüm. Dimitris’e olanlar için üzgünüm, umarım bu zamanı rahatlamak ve hayattan keyif almak için kullanır. Çünkü sürekli maç, seyahat ve antrenman yaparken bunu yapamıyorsunuz.

'ITOUDIS’İN HAYATTAN BİRAZ KEYİF ALMASINI UMUT EDİYORUM'

EuroLeague çok zorlu bir lig, umarım bizi izleyen insanlar bunu anlıyodur. Bu gece Belgrad’a dönüyoruz ve yarın sabah 12’de antrenmanımız var. Peki 12’de ne yapacağız? Biraz konuşacağız, bir video izleyeceğiz ve cumartesi günü ligde Buducnost’a karşı çok önemli bir maça çıkacağız. Bu şartlar yüzünden Itoudis’in hayattan biraz keyif almasını umut ediyorum.”

Kaynak: Gerçek Gündem