UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

Temsilcilerimizin Avrupa'da oynadığı 6. hafta karşılaşmalarını Fenerbahçe ve Beşiktaş galibiyet ile Galatasaray ise mağlubiyetle kapattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, grubunu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki grubunu 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile bitirdi.

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, grup maçları sonunda yerini korudu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da yoluna devam etmesiyle bu alanda ek puanlar kazanıldı.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1. İngiltere: 100.053

2. İspanya: 85.989

3. İtalya: 83.284

4. Almanya: 81.052

5. Fransa: 62.164

6. Hollanda: 59.900

7. Porktekiz: 53.129

8. Belçika: 46.000

9. Türkiye: 37.100

10. İskoçya: 35.650

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