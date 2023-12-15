Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, dün grup aşamasındaki son maçına çıktı.

Sarı lacivertliler, Kadıköy'de ağırladığı Spartak Trnava’yı 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin gollerini 35'te Ferdi Kadıoğlu, 48'de Dusan Tadic'in penaltısında topu kendi ağlarına gönderen Takac, 60 ve 62. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.

Temsilcimiz bu sonuçla grubu 12 puanla lider tamamladı ve son 16 turuna kalmaya hak kazandı.

H grubunun bir diğer maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets, Nordsjaelland’ı 1-0 mağlup etti ve Sarı lacivertlilerin averajla gerisinde kalarak 12 puanla gruptan ikinci sırada çıktı.

MUHTEMEL RAKİPLER

Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar, son 32 turunda play-off oynayacak.

Play-off'tan galip çıkanlar ise son 16'ya kalacak ve Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

İşte muhtemel rakipler:

Avrupa Ligi'nde üçüncü olanlar

Olympiakos, Ajax, Real Betis, Sturm Graz, Union Saint-Gilloise, Makkabi Hayfa, Servette, Molde

Konferans Ligi'ni ikinci bitirenler

Slovan Bratislava, Gent, Dinamo Zagreb, Bodo/Glimt, Legia Varşova, Ferençvaroş, Frankfurt, Ludogorets