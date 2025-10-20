Nilüfer Belediyespor, Aras Spor'u 3-2 Devirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2'nci haftasında Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Aras Spor'u ağırladı. Maça iyi başlayamayan ev sahibi ekip, ilk seti 25-13'lük skorla konuk ekibe verdi.

2'nci sette oyuna ağırlığını koyan ve toparlanan Nilüfer Belediyespor, 25-21'lik skorla maça denge getirdi. Ancak konuk ekip, 3'üncü seti de aynı skorla (25-21) kazanarak tekrar öne geçti. Nilüfer Belediyespor Eker, 4'üncü sette üstün bir oyun sergiledi ve 25-17 kazanarak setleri 2-2'ye taşıdı. Nefes kesen mücadeleye sahne olan uzatma setinde rakibine karşı üstünlük kuran ev sahibi takım, son seti de 15-13'lük skorla alarak maçı 3-2 kazandı.

Bu galibiyetle puanını 5'e yükselten Nilüfer Belediyespor Eker, ligin 2'nci haftasında 5'inci sırada yer aldı. Nilüfer Belediyespor Eker, önümüzdeki maçta Türk Hava Yolları ile Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA