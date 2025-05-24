NBA'de Sezonun En İyi 5'i Seçildi

NBA'de sezonun en iyi 5'i ve en iyi ikinci takımı seçildi. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
NBA'de Sezonun En İyi 5'i Seçildi

Dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında yer alan NBA’de sezonun en iyi 5’i seçildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Milwaukee Bucks forveti Giannis Antetokounmpo, Oklahoma City Thunder oyun kurucusu ve sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Shai Gilgeous-Alexander, Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic, Cleveland Cavaliers oyun kurucusu Donovan Mitchell ve Boston Celtics forveti Jayson Tatum, 2024-25 sezonu ilk 5'ine seçildi.

NBA'de 2024-25 sezonu 2. takımında şu oyuncular yer aldı:

Jalen Brunson (New York Knicks)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

LeBron James - (Los Angeles Lakers)

Evan Mobley - (Cleveland Cavaliers)

NBA'de 2024-25 sezonu 3. takımı şu isimlerden oluşuyor:

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)​​​​​​​

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

James Harden (Los Angeles Clippers)

Kaynak: AA

Etiketler
NBA
Son Güncelleme:
Trabzonspor ile Samsunspor 54'üncü Randevuda Trabzonspor ile Samsunspor 54'üncü Randevuda
FBI'dan iPhone ve Android Kullanıcılarına Kritik Uyarı! Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı FBI'dan iPhone ve Android Kullanıcılarına Kritik Uyarı! Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı
EuroLeague'de Medya Maçı Düzenlendi EuroLeague'de Medya Maçı Düzenlendi
Uzmanlar Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Her Gün 2 Diş Karanfil Yerseniz Ne Olur? Uzmanlar Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Her Gün 2 Diş Karanfil Yerseniz Ne Olur?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi
Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor
Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor
Kurban Bayramı Öncesi Beklenen İndirim Geldi: Fiyatı Yüzde 50 Birden Düştü Kurban Bayramı Öncesi Beklenen İndirim Geldi: Fiyatı Yüzde 50 Birden Düştü
Ünlü Güneş Kremi Markasının İçinden Çıktı: Yaz Yeni Başlıyordu, Hepsi Tek Tek Toplatılıyor Ünlü Güneş Kremi Markasının İçinden Çıktı: Yaz Yeni Başlıyordu, Hepsi Tek Tek Toplatılıyor