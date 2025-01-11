NBA'de İki Maça Yangın Ertelemesi

NBA'deki Spurs-Lakers ve Hornets-Clippers maçları, Los Angles'te devam eden yangın nedeniyle ertelendi.

NBA'de İki Maça Yangın Ertelemesi

NBA'de bu geceki Spurs-Lakers ve Hornets-Clippers maçları, Los Angeles bölgesindeki devam eden orman yangınları nedeniyle ertelendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers ve Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers arasında bu gece oynanması planlanan maçlar, Los Angeles bölgesindeki devam eden orman yangınları nedeniyle ertelendi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, yeniden planlanan maçların tarihleri ​​daha sonra duyurulacak.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Los Angeles ve çevresinde günlerdir devam eden orman yangınlarını kontrol altına almaya yönelik çalışmalar, aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA

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