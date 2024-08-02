Mourinho Bir Oyuncunun Daha Üstünü Çizdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille maçında kadro revizyonuna gitti. Mourinho, maçın ilk 11'inde 2 oyuncu değişikliği yapacak.
Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu eleyip 3. eleme turuna kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho Lille maçında kadro değişikliği kararı aldı.
Milliyet'te yer alan habere göre Mourinho, Lille maçında yeni transfer Allan Saint-Maximin'e görev verecek. Öte yandan Rade Krunic'in ise üstünü çizdi.
YEDEK KULÜBESİNDE OTURACAK
Lugano maçındaki kötü performansıyla eleştirilen Krunic'in ekstra bir durum olmadığı sürece yedek kulübesinde kalacağı aktarıldı.
Mourinho'nun Lille maçında orta sahada yeniden İsmail Yüksek'e forma vereceği belirtildi.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Salı günü 21:30'da deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek.