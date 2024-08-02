Mourinho Bir Oyuncunun Daha Üstünü Çizdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille maçında kadro revizyonuna gitti. Mourinho, maçın ilk 11'inde 2 oyuncu değişikliği yapacak.

Mourinho Bir Oyuncunun Daha Üstünü Çizdi

Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu eleyip 3. eleme turuna kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho Lille maçında kadro değişikliği kararı aldı.

Milliyet'te yer alan habere göre Mourinho, Lille maçında yeni transfer Allan Saint-Maximin'e görev verecek. Öte yandan Rade Krunic'in ise üstünü çizdi.

Mourinho Bir Oyuncunun Daha Üstünü Çizdi - Resim : 1
Rade Krunic

YEDEK KULÜBESİNDE OTURACAK

Lugano maçındaki kötü performansıyla eleştirilen Krunic'in ekstra bir durum olmadığı sürece yedek kulübesinde kalacağı aktarıldı.

Mourinho'nun Lille maçında orta sahada yeniden İsmail Yüksek'e forma vereceği belirtildi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Salı günü 21:30'da deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek.

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