Büyük Gurur! Milli Atlet Buse Savaşkan Finale Yükseldi

Kıbrıslı Türk elit atlet Buse Savaşkan, Stade de France stadında gerçekleştirilen elemelerde üstün bir performans sergiledi. İlk atlamasında 1.83 metreyi başarıyla geçerek yarışmaya güçlü bir başlangıç yapan Savaşkan, ikinci denemesinde 1.88 metreyi de geçti.

İlk denemesinde 1.92 metreyi aşamayan Savaşkan, ikinci denemesinde bu yüksekliği geçmeyi de başararak finale doğru ilerledi. 1.95 metre yüksekliğini geçememesine rağmen ilk 12 sporcu içinde yer alarak finale adını yazdırdı.

FİNAL MÜCADELESİ NE ZAMAN?

Final mücadelesi 4 Ağustos Pazar günü saat 20.55'te yapılacak. Buse Savaşkan'ın finaldeki performansı büyük bir merakla bekleniyor.