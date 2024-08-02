Kahve Sunumlarında Bile O Var! Tüm Dünyanın Gündemine Oturan Yusuf Dikeç, Japonya’da Fenomen Oldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda atış kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, Japonya’da fenomen haline geldi. Hakkında binlerce paylaşım yapılan Dikeç'e 'masrafsız amca' lakabı takıldı. Ayrıca Dikeç'in efsane atışını temsil eden birçok karikatür ve illüstrasyon çizimi yapıldı.

Son Güncelleme:
Kahve Sunumlarında Bile O Var! Tüm Dünyanın Gündemine Oturan Yusuf Dikeç, Japonya’da Fenomen Oldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, Japonya’da da fenomen haline geldi.

Kahve Sunumlarında Bile O Var! Tüm Dünyanın Gündemine Oturan Yusuf Dikeç, Japonya’da Fenomen Oldu - Resim : 1

Eli cebinde gerçekleştirdiği atışla tüm dünyada dikkat çeken milli sporcu Dikeç hakkında sosyal medya platformu X’te 330 bini aşkın paylaşım yapıldı.

Kahve Sunumlarında Bile O Var! Tüm Dünyanın Gündemine Oturan Yusuf Dikeç, Japonya’da Fenomen Oldu - Resim : 2

Kendinden emin tavrı ve herhangi bir ekipman kullanmamasından övgü ile söz edilen Dikeç’e 'Masrafsız amca' lakabı takıldı.

Kahve Sunumlarında Bile O Var! Tüm Dünyanın Gündemine Oturan Yusuf Dikeç, Japonya’da Fenomen Oldu - Resim : 3

Bazı kullanıcılar ise hayvan sevgisine ithafen Dikeç’ten 'Kedici amca' olarak söz etti.

Kahve Sunumlarında Bile O Var! Tüm Dünyanın Gündemine Oturan Yusuf Dikeç, Japonya’da Fenomen Oldu - Resim : 4

Bir kafede servis edilen kahvenin üzerine köpük ile resmedilen Yusuf Dikeç pozu da beğeni topladı.

Kahve Sunumlarında Bile O Var! Tüm Dünyanın Gündemine Oturan Yusuf Dikeç, Japonya’da Fenomen Oldu - Resim : 5

Etiketler
Yusuf Dikeç
Son Güncelleme:
Harun Erdenay'a TBF'de Yeni Görev Harun Erdenay'a TBF'de Yeni Görev
Büyük Gurur! Milli Atlet Buse Savaşkan Finale Yükseldi Milli Atlet Buse Savaşkan Finalde
Aracında Bulundurmayanlara 32 Bin TL Ceza Kesilebilir! 81 İldekiler İçin Geçerli Aracında Bulundurmayanlara 32 Bin TL Ceza Kesilebilir! 81 İldekiler İçin Geçerli
Çiçek Dibine Dökülürse Çiçekleri Gürleştiriyor! Çiçekler Asla Solmuyor Çiçek Dibine Dökülürse Çiçekleri Gürleştiriyor! Çiçekler Asla Solmuyor
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan Kapatılan Instagram'dan Paylaşım Yapıp Sildi Kapatılan Instagram'dan Paylaşım Yapıp Sildi
Kapısından Geçenlerin Hayatı Kurtuluyor! Türkiye'nin En İyi 5 Fen Lisesi Belli Oldu Kapısından Geçenlerin Hayatı Kurtuluyor! Türkiye'nin En İyi 5 Fen Lisesi Belli Oldu
İletişim Başkanlığı Kararnamesine İptal! AYM Paylaşımı Sildi, Siteye Ulaşılamıyor AYM'den İletişim Başkanlığı Kararnamesine İptal
Instagram'a Erişim Engeli Getirildi! Instagram'a Erişim Engeli Getirildi
Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı!