Yıldız Futbolcuyu Babası Yıktı! Hem Ebeveynleri Hem de Yaşı Yanlış Çıktı

Borussia Dortmund’un (BVB) Nice'te oynayan kiralık oyuncusu Youssoufa Moukoko, sahada sergilediği performansla genç yaşta efsaneleşen bir isim haline geldi. Bundesliga tarihinin en genç golcüsü, Almanya’nın gelecekteki yıldızı olarak gösterilirken şimdi başka bir hikayenin, bir skandalın odağında yer alıyor.

Alman yıldızın nüfusa kayıtlı babası Joseph Moukoko’nun, oğlunun yaşı ve kimliğiyle ilgili şaşırtıcı itirafları futbol camiasını sarstı. Joseph Moukoko geçtiğimiz günlerde bir Alman televizyon kanalında yayımlanacak olan belgeselde yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekti. İddialar yalnızca Youssoufa’nın yaşını değil, kimliğini de içeriyordu.

BABADAN ŞOK İTİRAFLAR

Joseph Moukoko'nun açıklamalarına göre genç yıldız, ne 20 Kasım 2004'te doğmuştu ne de kendisinin biyolojik oğluydu. Baba Moukoko, yıldız oyuncunun annesinin de biyolojik annesi olmadığını söyledi.

ProSieben'de konuşan sözde babası Joseph Moukoko, biyolojik oğlu olmadığını iddia ettiği futbolcunun doğum belgesini tahrif ettiğini ve asıl doğum tarihinin 19 Temmuz 2000 olduğunu ileri sürdü.

Asıl doğum tarihi 19 Temmuz 2000 olan Youssoufa’nın kimliği ve yaşı, Avrupa futbolunda daha iyi fırsatlar elde edebilmesi için değiştirildi. “Onu nüfusa dört yaş genç yazdık” diyen Joseph Moukoko, bu durumu eşinin bilgisi dahilinde gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Moukoko 16 yaşında sahalara çıktığında dünya onun bu başarısını alkışlıyordu. Bundesliga’da gol attığında yalnızca 16 yaşındaydı ve bu, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir başarıydı. Ancak şimdi bu başarının arkasındaki gerçekler tartışılıyor.

DORTMUND'UN SAVUNMASI

Skandalın ortaya çıkmasıyla Borussia Dortmund, oyuncusunu savunan bir açıklama yaptı. Kulüp yetkilileri Moukoko’nun doğum tarihi ve kimliğiyle ilgili tüm bilgilerin resmi Alman makamlarından elde edildiğini belirtti. “Bu belgeler bugün hâlâ geçerlidir ve oyuncunun futbol oynama yetkisi için temel teşkil eder” şeklinde bir açıklama yaparak hem oyuncunun hem de ailesinin, bu bilgilerin doğruluğunu yasal yollarla beyan ettiğini vurguladı.

Alman Futbol Federasyonu (DFB) da Moukoko’nun genç yaş kategorilerindeki başarılarını ve ulusal takım performansını savundu. Ancak, belgeselde ortaya çıkan iddiaların doğrulanması durumunda, Alman futbolunun bu genç yıldız üzerindeki yatırımının nasıl bir sonuç doğuracağı şimdilik belirsiz.

Tüm bu iddiaların gölgesinde, Youssoufa Moukoko’nun futbol dünyasında yazdığı başarı hikayesi hâlâ parlamaya devam ediyor. Borussia Dortmund’un genç yetenek geliştirme sistemi içinde sadece 88 maçta 141 gol atan yıldız oyuncu, iki kez Almanya’nın en iyi genç oyuncusu ödülünü kazandı. Henüz 17 yaşındayken Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonu olan Moukoko, 18 yaşında Dünya Kupası’nda forma giyerek bu turnuvada boy gösteren en genç Alman oyuncu olarak da tarihe geçti.

Şimdilerde Fransız ekibi Nice’de kiralık olarak forma giyen Moukoko yaşadığı bu skandalın kariyerini nasıl etkileyeceği sorusuyla karşı karşıya. Babasının açıklamalarının ardından gözler genç futbolcuya çevrilmiş durumda. Moukoko ise sessizliğini koruyor.

Kaynak: Haber Merkezi