Türkiye'de de Forma Giymişti... Milyonluk Servetini Kaybeden Futbolcu Şimdi Paraya Para Demiyor!

Ganalı futbolcu Asamoah Gyan'ın inişli çıkışlı yaşamı gündem oldu. Bir dönem Türkiye'de de Kayserispor formasıyla top koşturan 39 yaşındaki eski milli yıldız, Premier Lig'de büyük başarı elde edip en çok kazanan futbolcularından olurken, iflasın eşiğine gelip büyük bir buhran dönemi de yaşadı. Günün sonunda ise küllerinden doğarak yeniden zirveye çıktı.

EN ÇOK KAZANANLARDANDI

Asamoah Gyan, 2010 yılında 15 milyon euro karşılığında Rennes’den Sunderland'e transfer olurken, Premier Lig'deki ilk sezonunda da 31 maçta 10 gole imza attı. 2011 yılında ise Al Ain'e transfer olan Gyan, burada haftalık 193 bin euro gibi astronomik bir maaş kazandı ve 123 maçta 128 gol kaydederek unutulmaz bir performans sergiledi.

İNİŞ DÖNEMİ BAŞLADI

Sözcü'nün aktardığına göre; yıldız futbolcunun 2015'te Shanghai SIPG'ye transfer olmasıyla ise kariyerindeki iniş başladı. Çin'de haftalık 274 bin euro kazanarak dünyanın en çok kazanan sekizinci futbolcusu olup Neymar, Luis Suárez ve Gareth Bale gibi yıldızların maaşlarına yaklaşan Gyan, 26 maçta yalnızca 8 gol atarak, Çin kulübüne gol başına 3,6 milyon euroya mal oldu. Sonrasında Shabab Al-Ahli, Kayserispor, NorthEast United ve Legon Cities gibi takımlarda forma giyen Gyan, 2023 yılında 37 yaşında futbolu bıraktı.

MİLYONLUK SERVETİ DİBİ GÖRDÜ

2018'de Gyan, milyonluk servetinin 724 euroya düştüğünü açıkladı. Bu dönemde yaşadığı ailevi sorunlar, mali durumunu daha da zorlaştırdı. Eski eşi Gifty ile yaşadığı boşanma sürecinde, üç çocuğunun biyolojik babası olup olmadığını kanıtlamak için DNA testi istedi. 2023'te mahkeme, Gyan’ın çocukların babası olduğunu belirledi ve ona ciddi bir tazminat ödeme yükümlülüğü getirdi.

İŞ DÜNYASINDA ZİRVEYE ÇIKTI

Tüm yaşanan iniş çıkışların ardından bugün Gyan, futbolun ötesine geçerek çok başarılı bir iş insanı haline geldi. Ünlü isim, şu anda birçok sektörde faaliyet gösteriyor.

Havayolu sektörü: Baby Jet Airlines şirketini kurdu.

Gıda sektörü: Mama Vits markasıyla pirinç ve erişte üretiminde lider oldu.

Enerji sektörü: Benzin istasyonları işletmeciliği yapıyor.

Spor organizasyonu: Boks organizasyonlarına yatırım yaptı ve kendi spor etkinliklerini düzenliyor.

'GENÇLER İÇİN ÇALIŞACAĞIM'

Gyan, kendi adını taşıyan "Asamoah Gyan Vakfı" aracılığıyla Ganalı gençlere yardım etmeye odaklanıyor. Tamamen insani yardım projelerine yönelen Gyan, "Gençlere daha iyi bir gelecek sağlamak için çalışacağım. Politikadan uzak duracağım ve sadece insani projelere odaklanacağım" diyor.

Kaynak: Sözcü