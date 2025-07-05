Mirra Andreeva Dördüncü Turda

Rus raket Rus raket Mirra Andreeva dünya 55 numarası ABD'li Hailey Baptiste'i yenerek dördüncü tura çıktı.

Mirra Andreeva Dördüncü Turda
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Tenis dünyasının en prestijli 4 turnuvasından biri olan Wimbledon’da tek kadınlarda Rus raket Mirra Andreeva, dördüncü tura çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 6. gününe, sabah seansındaki müsabakalarla devam edildi.

Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı 18 yaşındaki Andreeva, dünya 55 numarası ABD'li Hailey Baptiste'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Tek kadınlardaki diğer maçlarda Rus raket Liudmila Samsonova ve İspanyol tenisçi Jessica Bouzas Maneiro rakiplerini yenerek bir üst tura yükseldi.

Kaynak: AA

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