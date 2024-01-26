Juventus formasına ilgi arttı: Kenan Yıldız farkı

Eskişehir’deki vatandaşlar, son zamanlarda iyi bir performans sergileyen Kenan Yıldız sayesinde Juventus formasına büyük ilgi gösterdi.

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Juventus formasına ilgi arttı: Kenan Yıldız farkı

Milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalyan takımı Juventus forması ile son zamanlardaki formuyla dikkat çekiyor. Eskişehir’de yaşayan vatandaşlar, Kenan sayesinde yabancı takım formaları artık daha çok ilgi göstermeye başladı.

Çarşı esnafından spor mağazası işleten Bekir Kocabıçak "Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, özellikle milli formamız olsun, Juventus forması olsun çok büyük bir yetenek. Eskiden Juventus forması pek satılmazdı şimdi ise Kenan sayesinde bu formalara talep arttı. Vatandaşımız özellikle Juventus formasında Kenan Yıldız’ın ismini ve numarasının yazılmasını istiyorlar. Eskiden Messi ve Ronaldo gibi isimlerin forması daha çok satılırdı. Kenan Yıldız, Arda Güler gibi genç yeteneklerimizin formaları artık daha revaçta. Yabancı takım formalarının üstünde bizim genç yeteneklerimizin isminin olması bizi gururlandırıyor, bu milli bir gururdur. Vatandaşlarımız, artık genç yeteneklerimiz sayesinde yabancı takımları da destekler oldu" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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