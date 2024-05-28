Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a erken veda etti: İlk turda elendi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk turunda karşılaştığı ABD'li rakibine elenerek, turnuvaya erken veda etti.

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a erken veda etti: İlk turda elendi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk turunda karşılaştığı ABD'li Emma Navarro'ya yenilerek organizasyona veda etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zeynep Sönmez, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk turunda 22 numaralı seri başı dünya 24 numarası ABD'li Emma Navarro'yla karşılaştı.

Rakibine 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilen Zeynep Sönmez, organizasyondan elendi.

Elemelerden gelen Zeynep Sönmez, grand slam düzeyinde ana tabloya adını yazdıran 5. Türk tenisçi olmuştu.

Kaynak: AA

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